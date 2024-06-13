Средства выделят из бюджета Министерства обороны.

Румыния из государственного бюджета оплатит расходы на подготовку украинских пилотов к работе с американскими истребителями F-16 на военной авиабазе Фетешть.

Об этом пишет Profit.ro со ссылкой на проект постановления. Так, Министерство обороны покроет расходы на обучение, питание, транспорт, топливо, специальное оборудование и другие сопутствующие товары и услуги.

Общая сумма не приводится, однако указывается, что выделять дополнительные средства не понадобится. ″Ввиду деликатного характера работ и услуг, на которые необходимо заключить контракт, а также конфиденциального характера деятельности, направленной на обучение украинского персонала, законодательство, регулирующее государственные закупки, не может быть применено", - говорится в пояснительной записке.

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F-16 для Украины: последние новости

Напомним, что в октябре прошлого года была создана Коалиция возможностей по развитию Воздушных сил Украины.

Официально анонсировали отправку истребителей в Украину Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Forbes сообщал, что речь идет о 85 F-16.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для противостояния авиации российской захватнической армии Украине нужно не менее 120-130 таких истребителей.

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