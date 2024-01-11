Летчик высказался о привлечении иностранцев к пилотированию западных самолетов.

Летчик американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs), который носит звание "самый смертоносный" пилот F-16, высказался о том, есть ли уже в Украине западные истребители.

"Нет, их не используют в Украине. На них некому летать, - заявил он в интервью "Голосу Америки". - Я имею в виду, что несколько украинских пилотов (на учебе) в Дании, здесь (в США). И они не наняли никого из нас (западных пилотов в отставке, имеющих опыт оперирования F-16 и готовых помогать защищать Украину - УНИАН). Поэтому кто бы на них летал?".

По словам пилота, он изначально советовал, что Украине нужно готовить собственных пилотов, но, учитывая то, что это требует времени, параллельно нужно было нанимать "частных подрядчиков":

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"И они этого не сделали… Я слышал, что причиной было то, что правительство Украины продолжало надеяться, что Америка или страны НАТО отправят собственных военных летчиков, которые будут помогать воевать за Украину. Думаю, это нереалистическое ожидание по той причине, что, если бы воевал обычный военный офицер, это означало бы, что оно должно иметь одобрение своего правительства, а это означает прямую конфронтацию с Москвой. Не то чтобы это имело значение. Я имею в виду: кого волнует, что делает Москва? Но политиков это волнует".

Хэмптон надеется, что власть в Киеве осознает, что этого не произойдет: "И что единственными, кто сможет летать на этих самолетах, будут ваши пилоты, или такие, как я, которых они привезут заранее, чтобы летать на них".

F-16 в Украине - что сообщалось

Напомним, 27 декабря издание Newsweek со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что американские истребители F-16, вероятно, уже в Украине.

Отмечалось, что ха последние три недели ВСУ сбили восемь российских самолетов. Также в ночь на 26 декабря уничтожен БДК "Новочеркасск". Российские пропагандисты беспокоятся, что ВСУ смогли это сделать благодаря истребителям F-16.

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