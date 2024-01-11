Украине необходимо получить преимущество в воздухе, отметил летчик.

Первоочередной задачей для украинских пилотов после получения американских истребителей F-16 будет уничтожение российских самолетов МиГ и "Су" с целью получить контроль над воздушным пространством. Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал "самый смертоносный" пилот F-16 американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs).

"Что должно сделать Украина, чего она не смогла сделать, так это получить преимущество в воздухе. Это означает, что небо над Украиной принадлежит Украине, и все, что залетает в ваше воздушное пространство, будет сбито. На мой взгляд, вот с чего должны начать F-16. Это "вымести" с неба русские МиГи и Су", - отметил летчик.

По его мнению, после этого все, что россияне смогут сделать, это забрасывать в воздушное пространство Украины крылатые ракеты и дешевые беспилотники из Северной Кореи и Ирана: "Они не смогут завести свои самолеты и вертолеты в ваше воздушное пространство".

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"Когда это будет сделано, тогда с прикрытием этих истребителей украинская армия на земле сможет делать то, что нужно", - уверен пилот.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, на днях первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что Украина провела оценку аэродромов сейчас осуществляет подготовку и защиту соответствующей инфраструктуры, чтобы принять западные истребители F-16.

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