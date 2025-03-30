Ранее сообщалось, что катастрофа могла произойти из-за дружественного огня по вине США.

Расследование авиакатастрофы истребителя F-16 в Украине 26 августа 2024 года, во время которой погиб пилот Алексей "Moonfish" Месь, продолжается. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ответ Государственного бюро расследований (ГБР) на информационный запрос.

Отмечается, что на данный момент в рамках уголовного производства продолжаются 11 экспертиз. В частности, ведется инженерно-транспортная, военная, судебно-медицинская, компьютерно-техническая (анализ бортового самописца) и товароведческая экспертизы.

В ГБР сообщили, что "окончательные выводы о причинах катастрофы и возможной ответственности должностных лиц можно будет сделать только после завершения экспертиз и анализа всех собранных доказательств".

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Авиакатастрофа истребителя F-16 в Украине - что известно

Напомним, 29 августа в The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного чиновника США сообщили, что во время массированного ракетного обстрела 26 августа Украина потеряла американский истребитель F-16.

Спустя месяц в СМИ назвали главный фактор авиакатастрофы F-16 - опасность миссии. Отмечалось, что погибший пилот Алексей Месь должен был вместе с другими летчиками F-16, в координации с системами Patriot и остальными средствами ПВО, сбивать российские ракеты и беспилотники.

В феврале текущего года в WSJ со ссылкой на источники заявили, что катастрофа F-16 в Украине произошла из-за дружественного огня из ЗРК Patriot по вине США. Утверждалось, что когда F-16 прибыли в Украину, Белый дом скрыл ключевую технологию, которая помогает наземной противовоздушной обороне отличать своего от врага.

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