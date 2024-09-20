Эксперты рассказали о новых деталях инцидента, в котором погиб Алексей "Moonfish" и был уничтожен F-16.

Прошел месяц с момента крушения F-16 в Украине. Несмотря на секретность расследования об этом инциденте, всплыли детали, которые помогут восполнить некоторые пробелы, пишет Breaking Defense.

Как говорится в материале, главным фактором в происшествии могла стать опасность миссии. Погибший Алексей "Moonfish" Месь, по их данным, должен был вместе с другими F-16, в координации с системами Patriot и другими средствами противовоздушной обороны, сбивать российские ракеты и беспилотники.

"У тебя есть доли секунды, чтобы решить, захватить цель и выпустить ракеты класса "воздух-воздух" по этим летящим ракетам. Они летят с огромной скоростью, и их нужно перехватить до того, как они пролетят мимо тебя", - заявил один из пилотов для СМИ.

Американские истребители имеют более гибкие системы управления, чем советские самолеты, лучшие радары и системы самонаведения, которые, по словам летчиков, были бы эффективнее против крылатых ракет, таких как Х-32 и других, запускаемых по Украине.

Однако истребители — лишь часть сложной операционной сферы. Эксперты оборонной промышленности Украины заявили, что миссии по перехвату ракет с участием истребителей и наземных систем ПВО требуют точной координации. Эту координацию усложняет тот факт, что ни истребители, ни наземные системы ПВО не используют систему "свой-чужой". В начале войны опасения по поводу путаницы из-за использования одинаковых самолетов на обеих сторонах привели к тому, что система IFF не использовалась, пишет издание.

Эта практика сохраняется и после ввода в эксплуатацию F-16. Это привело к возникновению версии о том, что F-16 мог стать жертвой дружественного огня. Эксперты сообщают, что все же есть более правдоподобная версия, которая заключается в том, что самолет мог пролететь через "облако обломков", образовавшееся после перехвата российской ракеты. Эти фрагменты могли повредить двигатель и другие части самолета, что привело к его крушению.

Другие возможности и решения в украинском небе

Ранее УНИАН сообщал, что первая группа украинских пилотов завершила подготовку во Франции, которую они проходили на учебно-тренировочных самолетах Alphajet. Теперь они могут пересесть на F-16.

Кроме того, эксперт раскритиковал вооружение F-16, которые были переданы Украине, и заявил, что в таком случае вообще нет смысла вступать в воздушные бои.

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