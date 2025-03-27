Украина задействует американские F-16 и французские Mirage 2000-5 в более близких боях и для тактических ударов, рассказал летчик.

Российские войска на войне против Украины, похоже, особенно избегают западных самолетов, потому что знают, насколько смертоносными они могут быть. Такое заявление сделал украинский пилот американского истребителя F-16 в интервью, опубликованном Воздушными силами ВСУ, передает Business Insider.

"С поступлением западного оборудования ситуация с выполнением миссий истребительного прикрытия улучшилась. Теперь у нас другое вооружение, более качественное. Русские это тоже понимают", - отметил летчик.

По его словам, Украина задействует американские F-16 и французские Mirage 2000-5 в более близких боях и для тактических ударов.

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"Они (россияне - УНИАН) боятся приближаться к нам. В конце концов, там тоже сидит живой человек, который тоже не хочет умирать", - добавил пилот.

Летчик акцентировал, что западные самолеты дают Украине возможность наносить "очень, очень точные" удары:

"В настоящее время мы можем наносить удары только на тактической глубине. Но эти атаки чрезвычайно точны. Если мы захотим, наша бомба может пролететь прямо через чье-то окно".

Говоря о советских самолетах МиГ-29, Су-24 и Су-27 на вооружении ВСУ, пилот отметил, что они используются более широко для подавления и уничтожения целей на близком расстоянии, а F-16 и Mirage их прикрывают. Такой стиль атаки существенно изменил то, как реагируют войска Москвы.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что большая часть украинских истребителей F-16 работают в качестве ПВО:

"Когда мы говорим о сугубо использовании их (F-16 - УНИАН) на поле боя... Например, для борьбы с российской авиацией, то здесь есть проблема. Кто бы что ни говорил, но F-16 по тактико-техническим характеристикам не столь эффективны, как российские визави типа Су-57 или других модификаций".

Военный эксперт Константин Криволап отмечал, что несмотря на все те проблемы, которые создал президент США Дональд Трамп, F-16 продолжают эффективно работать в Украине.

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