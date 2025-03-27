Российские войска на войне против Украины, похоже, особенно избегают западных самолетов, потому что знают, насколько смертоносными они могут быть. Такое заявление сделал украинский пилот американского истребителя F-16 в интервью, опубликованном Воздушными силами ВСУ, передает Business Insider.
"С поступлением западного оборудования ситуация с выполнением миссий истребительного прикрытия улучшилась. Теперь у нас другое вооружение, более качественное. Русские это тоже понимают", - отметил летчик.
По его словам, Украина задействует американские F-16 и французские Mirage 2000-5 в более близких боях и для тактических ударов.
"Они (россияне - УНИАН) боятся приближаться к нам. В конце концов, там тоже сидит живой человек, который тоже не хочет умирать", - добавил пилот.
Летчик акцентировал, что западные самолеты дают Украине возможность наносить "очень, очень точные" удары:
"В настоящее время мы можем наносить удары только на тактической глубине. Но эти атаки чрезвычайно точны. Если мы захотим, наша бомба может пролететь прямо через чье-то окно".
Говоря о советских самолетах МиГ-29, Су-24 и Су-27 на вооружении ВСУ, пилот отметил, что они используются более широко для подавления и уничтожения целей на близком расстоянии, а F-16 и Mirage их прикрывают. Такой стиль атаки существенно изменил то, как реагируют войска Москвы.
Истребители F-16 для Украины
Напомним, военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что большая часть украинских истребителей F-16 работают в качестве ПВО:
"Когда мы говорим о сугубо использовании их (F-16 - УНИАН) на поле боя... Например, для борьбы с российской авиацией, то здесь есть проблема. Кто бы что ни говорил, но F-16 по тактико-техническим характеристикам не столь эффективны, как российские визави типа Су-57 или других модификаций".
Военный эксперт Константин Криволап отмечал, что несмотря на все те проблемы, которые создал президент США Дональд Трамп, F-16 продолжают эффективно работать в Украине.