Сейчас российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 000 кв км.

После получения F-16 Украина сможет бросить вызов доминированию РФ в небе над Черным морем, заявил в интервью Reuters командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"F-16 с соответствующим вооружением смогут отбрасывать российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, в частности коридор для гражданских судов, будет почти на 100% защищен", - сказал Неижпапа.

Он также добавил, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, который сейчас включает морские перевозки только из трех основных портов Одессы. В частности, планируется добавить порты Николаева и Херсона. Однако, по словам Неижпапы, пока это невозможно, в частности из-за контроля Россией Кинбурнской косы.

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По словам командующего ВМС Украины, сейчас гражданские суда сопровождаются патрульными катерами в некоторых районах для защиты от мин, а противовоздушная оборона обеспечивает прикрытие как портов, так и коридоров.

В целом же, благодаря успешной работе украинских морских дронов и ракетных атак, по словам Неижпапы, российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 тыс. кв. км.

Российско-украинская война на море

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что Черное море покинул последний ракетоноситель, который находился там разряженным в течение долгого времени. Также, оккупанты не выводят ракетоносители в Азовском море.

Ранее стало известно, что ВСУ поразили Центр обеспечения Черноморского флота в оккупированном Крыму. По данным СМИ, удар нанесли ракетой Storm Shadow.

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