На одну цель россияне запускают по шесть-семь FPV-дронов, поделился представитель пресс-службы 24-й ОМБР имени короля Даниила.

Ситуация вокруг Часового Яра остается стабильно тяжелой, это одно из самых тяжелых направлений сейчас на фронте.

Об этом сказал представитель пресс-службы 24-й ОМБР имени короля Даниила Иван Петричак в эфире телеканала "Суспільне". "Противник не оставляет попыток наступления - работает как в лоб, так и пытается обойти нашу линию обороны севернее, южнее. Пока бои идут на границе канала "Северский Донец - Донбасс". Противник нас пытается оттеснить к каналу, но пока его попытки безуспешны, наши ребята держат рубежи, и это героическая работа", - подчеркнул он.

Петричак отметил, что противник применяет артиллерию, системы залпового огня ТОС и стреляют термобарическими боеприпасами, которыми выжигают город. Он рассказал, что сегодня утром наблюдал картину, что город сильно задымлен, потому что при сухой погоде после обстрелов возникают пожары, которые тушить очень сложно.

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Петричак отмечает, что российские оккупанты продолжают тактику "мясных штурмов". "Против нас здесь стоят несколько вооруженных формирований россиян - это спецназ, десантники и первым эшелоном идут бывшие заключенные. Тактика противника за последнюю неделю такова: на бронированных машинах враг забрасывает в район леса свою пехоту, а потом эти группки рассредотачиваются и пытаются штурмовать украинские позиции", - добавил он.

По его словам, на направлении Часов Яр очень усилилась работа беспилотников противника. "Если раньше было просто сложно, то сейчас невероятно сложно. На одну цель может вылетать по шесть-семь вражеских FPV-дронов", - отметил он.

Важные новости - Часов Яр в центре внимания

Как сообщал УНИАН, аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула в эфире канала "Эспрессо" отмечал, что украинским воинам пришлось отойти из микрорайона Канал в городе Часов Яр (Донецкая область), поскольку он был полностью разрушен.

Решение об отходе было принято для того, чтобы уберечь личный состав нашей армии. Враг 2 июля занял микрорайон Канал. Удержание позиций в этом микрорайоне осложняется еще и тем, что через Канал логистика происходит в нескольких точках.

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