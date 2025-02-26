Украине было бы лучше сразу ориентироваться на истребители Gripen, считает Роман Свитан.

Украине дают небольшое количество западных истребителей F-16, а также не передают большую часть основного вооружения к этим самолетам. Об этом в эфире Radio NV рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Нет ни ракеты JASSM, мы ее просто не видим, нет дальних ракет перехвата AIM-120. По большому счету, мы получили самолеты, но в той конфигурации и с тем вооружением они могут выполнять только задачи по уничтожению аэроцелей в глубоком тылу. Поэтому мы их нигде и не видим, им просто нечем работать. Те ракеты, которые есть, это или ближнего или среднего боя, от 20 до 70 километров... (позволяют - УНИАН) гоняться за воробьями. Что они и делают - гоняются за российскими шахедами и крылатыми ракетами", - сказал Свитан.

Он добавил, что три года назад Украине лучше было бы полностью переориентироваться на поставку Gripen, а не ждать истребители F-16.

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"Да, их произведено не столько, сколько нам надо. Но около 3-4 бригад Gripen мы могли бы получить. Они могут поднимать все вооружение, которое есть в Европе. Тот же TAURUS. F-16 их не поднимет. Сейчас эта программа запущена, идет подготовка инженерного, летно-технического состава. Она началась несколько лет назад, но была остановлена под F-16, которых мы особо не получили. Сейчас с Трампом можем вообще ничего не получить под F-16. Поэтому надо ждать и с нашими шведскими друзьями об этом говорить", - добавил Свитан.

Западные истребители в Украине: что известно

В начале февраля министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Украина получила новую партию западных истребителей F-16, а также первые французские самолеты Mirage 2000.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает новую партию западных истребителей F-16 от Нидерландов. Он отметил, что "небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным".

Между тем в руководстве компании Saab, которая создала Gripen, заявили, что верят в появление их самолетов в Украине. Там также отметили, что партия может состоять из примерно 14 самолетов.

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