Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным, заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

"Важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе. Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.

Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы", - написал Зеленский.

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Он также поблагодарил Нидерланды за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины

"Это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжение поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным. Спасибо за поддержку", - добавил Зеленский.

Когда поставки будут и в каких объемах, украинский лидер не уточнил.

F-16 в Украине: что известно

В начале февраля министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина получила от Нидерландов очередную партию западных истребителей F-16. Тогда же Киев получил от партнеров французские истребители Mirage 2000.

Тем временем в сети появилось новое фото западного истребителя F-16 в небе над Украиной. Самолет, в частности, нес на себе две ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120В/С AMRAAM, две ракеты класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия AIM-9X Sidewinder и восемь управляемых бомб GBU-39/B SDB.

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