Украинские пилоты скоро смогут обучать западных коллег на самолетах F-16, - эксперт

Украина увеличивает свои возможности по нанесению дальнобойных ударов по оккупантам.

Количество полученных Украиной самолетов F-16 позволяет выполнять задачи не только по закрытию воздушного пространства, но и непосредственно на линии боестолкновения.

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

"Дополнительно надо понимать, что прошло достаточно времени, чтобы пройти первый этап боевого слаживания и начинать использовать его по линии боестолкновения. Тем более, что самолет F-16 имеет достаточно вооружения для нанесения ударов по наземным целям. При этом прикрывать себя или другие самолеты, которые осуществляют такие же операции за счет крылатых ракет воздух-воздух", - сказал Храпчинский.

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Он добавил, что прежде, чем начать использовать западные истребители на фронте, Украина проделала с ними ряд операций.

"Кроме того, мы получили сверхсовременные самолеты "Mirage", которые являются самолетом 4+ поколения и тоже могут работать по наземным целям. Мы увеличиваем наши возможности. И тот случай, когда наши силы ПВО, которые эксплуатируют западное вооружение вроде Patriot или NASAMS уже могут обучать западных партнеров. Так же и наши пилоты уже скоро смогут обучать западных пилотов использовать свое вооружение в нагруженных или сложных условиях с большим количеством вражеской ПВО", - добавил Храпчинский.

F-16 в Украине: важные новости

Накануне в сети появилось новое фото западного истребителя F-16 в небе над Украиной. Самолет, в частности, нес на себе две ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120В/С AMRAAM, две ракеты класса "воздух - воздух" ближнего радиуса действия AIM-9X Sidewinder и восемь управляемых бомб GBU-39/B SDB.

Главный редактор Defense Express Олег Катков анализировал фото F-16 и пришел к выводу, что западный истребитель уже мог участвовать в воздушном бою для сбивания российской авиации.

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