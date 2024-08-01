Большим вызовом является сохранение истребителей, поскольку враг будет охотиться на них.

Западные истребители F-16 не изменят ход войны. Такое мнение высказал соучредитель и директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Еспресо".

"Кроме войны на поле боя и в воздухе, идет информационная война. Возможно, мы не увидим официальных заявлений от Генштаба и командования Воздушных сил о получении F-16. Только со временем украинцы узнают об их применении на поле боя", - сказал эксперт.

"Информация о предоставлении западного оружия держится в тайне, поскольку враг тщательно изучает ее и корректирует планы дальнейших ударов по Украине", - подчеркнул Жмайло.

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Эксперт считает, что первые истребители F-16 уже поступают Украине. "Этим летом мы получим небольшое количество. Из-за ограниченного количества мы будем применять их точечно. Большим вызовом является сохранение истребителей, поскольку враг будет охотиться на них. Но не стоит ожидать, что F-16 в таких количествах станут панацеей на поле боя. Они помогут наносить точечные удары. Но говорить, что они изменят ход войны пока не приходится", - отметил Жмайло.

Прибытие F-16 в Украину

31 июля агентство Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину. Точное количество не сообщалось, но отмечалось, что их немного.

29 июля стало известно, что только шесть украинских пилотов закончили программу обучения полетам на истребителях F-16, которые должны быть доставлены Украине в августе. В целом в этом году Украина получит только одну эскадрилью F-16, примерно 20 истребителей, а это гораздо меньше, чем она рассчитывала.

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