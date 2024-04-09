По словам Черника, даже четыре самолета могут совершить переворот в войне.

Самолеты F-16, которые Украина должна получить в этом году, являются самым действенным способом для противодействия российским КАБам. Об этом заявил в эфире телемарафона военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Конечно, еще может быть точечная охота при помощи систем Patriot. В феврале они показали себя очень хорошо. Но ведь противник обучается и алгоритмы понятны, а мы не имеем права допустить гибели такой машины. А F-16 с ракетами с дальностью 180 километров на борту, может шесть таких ракет брать за раз. И даже две пары таких самолетов, не говоря уже даже об эскадрилье, могут совершить переворот. Но это оружие должно наконец поступить", – говорит Черник.

Эксперт также сказал, что даже несколько таких самолетов смогут помочь Украине значительно лучше защитить небо от российских ракет.

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"Учитывая, что скорость этой машины достигает до 2400 километров в час, радиус может быть от 500 до 1700 км, то в борьбе с крылатыми ракетами даже одна машина сделает если не революцию, то колоссальный шаг вперед. И несколько таких машин могут резко увеличить уровень сбития вражеских ракет", – пояснил он.

Черник также отметил, что 24 самолета F-16, которые Украина должна получить в июне, помогут Силам обороны, но не смогут переломить ход войны.

"Ломает всю историю в части военного противоборства машин так 120 с большой ракетно-бомбовой нагрузкой", – резюмировал эксперт.

F-16 для Украины: что известно

Накануне спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш рассказал, что украинские пилоты уже летают на F-16 в двух странах. Кроме пилотов, продолжается подготовка более технических специалистов, в том числе инженеров для обслуживания F-16. После возвращения в Украину они будут обучать своих коллег здесь.

Как сообщал УНИАН, только Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя F-16. Они должны поступить, как только в Украине будет готова инфраструктура и обученные пилоты.

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