Командира роты задержали.

На Запорожском направлении группа российских захватчиков отказалась штурмовать украинские позиции. Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

По данным их агентов из российских подразделений, это произошло 20 августа. Оккупанты одной из рот 247 десантно-штурмового полка отказались выполнять боевой приказ по штурму позиций ВСУ в районе Старомайорского. Из-за этого командира роты задержали и доставили в оккупированный Мариуполь.

А 177-й полк морской пехоты, дислоцированный у Вербового, оставил свои позиции после нескольких небольших обстрелов. Было открыто уголовное дело о дезертирстве.

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На Херсонском направлении из-за постоянных обстрелов и усталости оккупантов, которые долгое время воюют без ротации, случаются конфликты. По данным партизан, 18 августа на одной из позиций между населенными пунктами Рыбальче и Виноградное военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты устроили стрельбу, в результате которой есть один погибший и двое раненых.

Состояние российской армии: последние новости

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в российской армии есть системные проблемы с денежными поборами со стороны командования и несоблюдением прав военнослужащих.

Пленные россияне рассказывали журналистам о депрессии в российских подразделениях из-за плохого обеспечения и самоубийственных приказов командиров.

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