По его словам, только на фронте россияне могут увидеть, что на самом деле происходит в Украине.

Военнопленный россиянин Роман Хвостов заявил, что за неделю пребывания в Украине понял, что РФ совершает ошибку.

"Я пять дней здесь нахожусь и понимаю, что мы не правы. Я же говорю, я не хотел войны. Родину люблю, но она сейчас наплевала на нас. Не понимаю, кому нужна война. Гибнут люди, гибнет народ - это же настоящий геноцид, просто уничтожение нации и больше ничего. Когда попадаешь сюда, то уже понимаешь, что происходит, кто и с кем воюет. А когда ты сидишь дома и смотришь телевизор, то не знаешь ничего. У нас такого нет, чтобы что-то хорошее об Украине рассказывали", - цитирует его слова из видеодопроса "Эспрессо".

Однако при этом оккупант спокойно отдыхал в захваченном Крыму, потому что для него "не было никакой разницы чей он, украинский или российский".

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"Опять же и там влезли не на свою территорию, а это не хорошо", - добавил Хвостов.

По его словам, некоторые российские военные отрубали себе пальцы, вернувшись домой с фронта, поскольку не хотели больше воевать.

"А если мы вернемся в Россию, то наше правительство или ФСБ нас послушают и отправят обратно. Это я точно знаю, потому что некоторые ребята, которые были мобилизованы, возвращаясь домой отрубали себе пальцы на правой руке, чтобы их больше никуда не взяли. Поэтому, или же так делать, или на* идти умирать, и все. Потому что просто так от тебя никто не отстанет", - пояснил россиянин.

Он также планировал по возвращении отрубить себе несколько пальцев. Хвостов отметил, что имеет у РФ "приличную профессию, неплохую репутацию", а потому даже без двух пальцев сможет найти работу.

"Моим сослуживцам по срочной службе всем на сегодня пришли повестки, и они сейчас скрываются от мобилизации, куда-то разбегались по районам, где их не знают. Я ведь тоже в Краснодаре был, а не в Таганроге, где прописан и стою на учете в военкомате", - подытожил он.

Военнопленные россияне

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, как живется российским военнослужащим в украинском плену, где к ним относятся в соответствии с нормами Женевской конвенции, хорошо кормят и организуют досуг.

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