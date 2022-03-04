В ЕС призывают Путина разрешить доставку гуманитарной помощи в Украину.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель призывает президента Российской Федерации Владимира Путина разрешить создать гуманитарные коридоры в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге после чрезвычайного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

"Путин должен позволить гуманитарной помощи быть доставленной в Украину", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС заявил, что гуманитарная ситуация в Украине становится сложнее в связи с постоянными бомбардировками со стороны российской армии.

"Они обстреливают жилые дома, школы, больницы и другую гражданскую инфраструктуру. Похоже, что они хотят разрушить Украину", - подчеркнул Боррель.

При этом, он отметил, что Совет ООН по правам человека знает об этом и поддержал немедленное создание комиссии по расследованию нарушений прав человека и международного гуманитарного права.

Боррель сказал, что сейчас число украинцев, которые уже покинули Украину, превысило 1 миллион человек. Он заявил, что еще больше украинцев прибудет в ЕС.

"Но мы решительно призываем создать гуманитарный коридор", - подчеркнул Боррель.

Он сказал, что украинцы: мужчины, женщины, дети нуждаются в еде и предметах первой необходимости.

Отдельно высокий представитель сказал, что ЕС настроен разрешить въезд всем, кто убегает от войны в Украине.

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