Глава внешнеполитического ведомства заверил, что конфликт на Ближнем Востоке не оттянет на себя все внимание.

В Брюсселе заявили, что украинцам не следует волноваться из-за ослабления поддержки Евросоюза, несмотря на смещение фокуса на конфликт на Ближнем Востоке. В Европе заверили, что Украина стоит первым пунктом в повестке дня.

"Тот факт, что мы вовлечены в поиск решения на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину. Первым, кто выступит (сегодня), будет министр иностранных дел Украины, и мы обсудим с министрами нашу постоянную поддержку Украины", – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на заседание министров иностранных дел в Брюсселе.

При этом он указал, что "украинцам не стоит волноваться". По его словам, "европейская поддержка остается такой же сильной, как и раньше, и она будет продолжаться".

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Проблемы с помощью ЕС для Украине - последние новости

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 миллиардов евро от ЕС.

В то же время, президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена финансированием несмотря на венгерское вето.

По данным Financial Times, в ЕС уже готовят резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 1 февраля ожидает положительный результат по разблокированию создания Украинского фонда на сумму 50 миллиардов евро от Евросоюза.

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