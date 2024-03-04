В Европейской комиссии отметили, что Украина и в дальнейшем остается важным партнером ЕС в оборонно-промышленном секторе.

Украина должна стать полноправным членом программы поддержки оборонной промышленности Европейского Союза, что поможет использовать опыт страны и приблизит ее к вступлению. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на проект предложения Европейской комиссии.

Отмечается, что одной из трех целей предложения этой программы является "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и постепенной интеграции в европейскую, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости".

В проекте текста говорится о том, что Украине должны позволить стать полноправным членом программы для того, чтобы совместно закупать военную технику с другими странами-членами Евросоюза, иметь доступ к фондам ЕС и освободить от уплаты налогов в случае совместного владения.

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Известно, что регламент EDIP Европейская комиссия представит 5 марта совместно с всеобъемлющей политической оборонной стратегией Европейского Союза.

"Таким образом, Украине будет отведено особое место в Программе поддержки совместных европейских закупок вооружений и укрепления военно-промышленного комплекса блока за счет средств ЕС", - говорится в материале.

В тексте проекта добавили, что сотрудничество украинской промышленности с европейской является главным аспектом "обязательств по безопасности", которые обсуждала дипломатическая служба Евросоюза и пыталась гарантировать Украине, что промышленность блока увеличит объемы производства для того, чтобы поддерживать военные усилия.

"Украина есть и будет все более важным партнером ЕС в оборонно-промышленном секторе, особенно учитывая процесс ее полного вступления", - говорится в тексте оборонной стратегии.

Пока неизвестна общая сумма финансового пакета, однако представитель Еврокомиссии отмечает, что он составит не менее 1,5 млрд евро.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, 84% граждан Украины поддерживают вступление страны в Евросоюз, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС представят переговорную рамку по вступлению Украины в Евросоюз в середине марта. По ее словам, Украина продолжает выполнять необходимые рекомендации относительно будущего вступления.

"Я вдохновлена тем, я знаю, что вы работаете, чтобы не отставать в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. С нашей стороны, мы, Еврокомиссия, представим переговорную рамку в середине марта", - сказала она.

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