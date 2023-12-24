Хотя страны Запада в 20 раз богаче РФ, страна-оккупант перевела свою промышленность на военные рельсы и производит больше.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о необходимости немедленно увеличивать производство боеприпасов и оружия для Украины.

"Что Украине нужно - это техника и боеприпасы. Как Запад - Евросоюз плюс США - мы в 20 раз богаче России, но Россия перевела свою промышленность на военные рельсы и производит больше. А войны выигрываются не тактическими битвами, как в Бахмуте или сейчас в Авдеевке, а производством", - сказал он в интервью TVN24.

По словам министра, Запад пока с этим не справляется. Сикорский поговорит с министром промышленности Марженой Чарнецкой о том, что именно можно сделать для увеличения производства техники и боеприпасов. Он пояснил, что Украина обладает уникальными компетенциями в ракетных и беспилотных технологиях, и Польша могла бы стать площадкой для производства.

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"Сейчас такого промышленного сотрудничества с Польшей практически нет, но она должна быть", – подчеркнул министр.

По его мнению, причины проблемы не столько в деньгах, сколько в производственных мощностях, поскольку "Европа не только разоружилась, но и деиндустриализировалась".

"И это нужно компенсировать как можно скорее... Если Путин выиграет эту войну, все наши проблемы или споры станут микроскопическими по сравнению с такой катастрофой", – подытожил Сикорский.

Война в Украине - помощь Запада

Недавно Bloomberg писал, что Вооруженным силам Украины становится все труднее добиваться успехов в ее войне с Россией, при этом поддержка со стороны западных партнеров ослабевает.

Как пишет CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников, без помощи Запада Украина может потерпеть поражение в войне с Россией уже к лету.

По оценке Die Zeit, Украину ждет тяжелая зима, а помощь Запада сейчас на 90% ниже, чем год назад.

Стоит добавить, что еще в ноябре министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюз не сможет передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Бореля, чтобы улучшить работу, оборонные фирмы должны были бы больше сосредоточиться на передаче боеприпасов в Украину.

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