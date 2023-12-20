Вторжение Путина в Украину объединило европейские страны, возродило "трансатлантический альянс" и сформировало дух редкой двухпартийности в Вашингтоне, теперь эта тенденция рушится.

Вооруженным силам Украины становится все труднее добиваться успехов в ее войне с Россией, при этом поддержка со стороны западных партенров ослабевает. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что почти два года назад вторжение Владимира Путина в Украину объединило европейские страны, возродило "трансатлантический альянс" и сформировало дух редкой двухпартийности в Вашингтоне. Теперь "эта решимость рушится".

"Администрация президента Джо Байдена и Европейский Союз пытаются оказать помощь для военных и бюджета Украины, причем даже некоторые из самых ярых сторонников страны выражают сомнения относительно ее перспектив на поле боя и призывают к переговорам о прекращении войны", - пишут авторы.

По их мнению, это разочарование является ложным, ведь "игнорирует" огромные жертвы, на которые пошел украинский народ, чтобы защитить свою свободу и отразить российскую агрессию, и недооценивает способность украинской армии восстановить преимущество, если будет достаточно оружия.

"Отказ от военных усилий сейчас подорвет доверие к Западу и в конечном итоге поставит под угрозу демократии, которые поддерживают оборону Украины, как и саму Украину", - говорится в статье.

Авторы напоминают, что в этом году украинские войска не смогли продвинуться настолько, насколько надеялись лидеры в стране и за ее пределами. При этом обороноспособность и готовность России понести огромные потери "оказались огромными". В то же время поставки оружия Украине странами Запада "были слишком малыми и слишком поздними, чтобы соответствовать амбициям контрнаступления".

"Путин не проявляет интереса к переговорам или какой-либо истории соблюдения договоренностей, которые он достиг. У него есть все основания ждать, пока решимость США и Европы потерпит крах, чтобы он мог достичь свей цели покорить Украину. В этой войне на истощение Запад должен адаптировать свой ответ, чтобы обеспечить более устойчивую поддержку в долгосрочной перспективе", - пишет СМИ.

По мнению авторов, в ближайшие месяцы союзники должны предоставить Киеву новые боеприпасы, ракеты большой дальности, системы противовоздушной обороны, беспилотники и истребители, ведь "без постоянного потока западного оружия Украина не сможет удержать территорию, которую она контролирует, не говоря уже о том, чтобы захватить больше". В то же время Украина нуждается в восстановлении бюджетной поддержки.

"Невозможно предсказать, когда и как закончится война. Но поражение приведет к большим стратегическим расходам, повредит глобальной продовольственной и энергетической безопасности и вдохновит Путина идти дальше. Какими бы страшными ни были вызовы, с которыми столкнутся Украина и ее партнеры в следующем году, неудача - не вариант", - резюмирует издание.

Война России в Украине - последние новости

По данным британской разведки, ВСУ перешли к большей обороне. При этом прорыв российских оккупационных войск маловероятен. В частности, как информирует спецслужба, в последние недели Украина сосредотачивается на усилении полевых фортификационных укреплений, поскольку ВСУ разворачиваются к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.

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