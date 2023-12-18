Немецкий оборонная компания Rheinmetall получила заказ на поставку в 2025 году нескольких десятков тысяч снарядов разных типов для украинских военных.
Как сообщается на сайте компании, стоимость заказа составляет трехзначную цифру в миллионах евро - то есть составляет более 100 млн евро. Новое соглашение продолжает серию заказов боеприпасов, размещенных Бундесвером для Украины и ФРГ.
Рамочное соглашение рассчитано до 2029 года, а потенциальный объем заказов составит около 1,2 млрд евро. Заказ предусматривает поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов.
Как отмечает пресс-служба концерна, необходимость пополнения запасов боеприпасов, вызвана войной РФ против Украины. Она привела к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы для Rheinmetall.
В семейство артснарядов компании входят:
- осколочно-фугасный снаряд DM121;
- дымовой/затеняющий снаряд DM125;
- снаряд с поисковым взрывателем DM121 SMArt;
- универсальные 155-мм артбоеприпасы Assegai производства южноафриканской компании Rheinmetall Denel.
Кроме того, Rheinmetall предлагает семейство артиллерийских орудий Expal Munitions, в том числе 155-мм M107 и 155-мм орудия увеличенной дальности.
Боеприпасы для Украины
Как ранее сообщал УНИАН, украинские артиллеристы уже вынуждены экономить боеприпасы из-за сокращения поступлений западной военной помощи.
В Латвии убеждены, что Европа может нарастить поставки боеприпасов Украине, если временно приостановит отгрузку этой продукции третьим странам, не находящимся в таком положении, как Украина.