Рамочное соглашение рассчитано до 2029 года и будет стоить около 1,2 млрд евро.

Немецкий оборонная компания Rheinmetall получила заказ на поставку в 2025 году нескольких десятков тысяч снарядов разных типов для украинских военных.

Как сообщается на сайте компании, стоимость заказа составляет трехзначную цифру в миллионах евро - то есть составляет более 100 млн евро. Новое соглашение продолжает серию заказов боеприпасов, размещенных Бундесвером для Украины и ФРГ.

Рамочное соглашение рассчитано до 2029 года, а потенциальный объем заказов составит около 1,2 млрд евро. Заказ предусматривает поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов.

Видео дня

Как отмечает пресс-служба концерна, необходимость пополнения запасов боеприпасов, вызвана войной РФ против Украины. Она привела к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы для Rheinmetall.

В семейство артснарядов компании входят:

осколочно-фугасный снаряд DM121;

дымовой/затеняющий снаряд DM125;

снаряд с поисковым взрывателем DM121 SMArt;

универсальные 155-мм артбоеприпасы Assegai производства южноафриканской компании Rheinmetall Denel.

Кроме того, Rheinmetall предлагает семейство артиллерийских орудий Expal Munitions, в том числе 155-мм M107 и 155-мм орудия увеличенной дальности.

Боеприпасы для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, украинские артиллеристы уже вынуждены экономить боеприпасы из-за сокращения поступлений западной военной помощи.

В Латвии убеждены, что Европа может нарастить поставки боеприпасов Украине, если временно приостановит отгрузку этой продукции третьим странам, не находящимся в таком положении, как Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: