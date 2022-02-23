Эвакуация жителей может начаться уже сегодня.

Местные власти Луганской области готовы к эвакуации населения в случае дальнейших обстрелов со стороны боевиков. На случай такого развития событий есть необходимый транспорт.

Об этом рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в интервью "НВ".

"Определенную часть населения мы сможем спокойно разместить в уже подготовленные места в глубине области. Определенную часть отправляем сразу в другие области, в глубине Украины. Будем принимать решение достаточно быстро", - рассказал Гайдай.

При этом в эфире телеканала "Дом" он уточнил, что частичная эвакуация жителей города Счастья может начаться уже сегодня. Сначала людей будут перевозить вглубь области, а при необходимости — в другие регионы Украины.

Обстрелы Счастья - что известно

Боевики уже почти неделю обстреливают Счастье, в результате чего страдают местные жители.

Кроме того, в результате обстрела оккупантами ТЭС занялся трансформатор. К месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения. Позже стало известно, что спасатели не могут начать тушить трансформаторы на ТЭС в Счастье из-за обстрелов российских оккупационных войск.

В связи с постоянными обстрелами глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заговорил об эвакуации жителей Счастья.

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