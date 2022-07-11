Враг не выпускает частные автомобили с оккупированной территории.

Жители оккупированной Херсонщины не имеют возможности эвакуироваться на подконтрольные Украине территории напрямую, как это призывают власти, потому что россияне их не выпускают.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время информационного телемарафона.

"Враг не пропускает через линию фронта ни гуманитарную помощь, ничего. Поэтому люди имеют возможность эвакуироваться только "по большому кругу". Напрямую это не происходит, потому что враг не выпускает частные автомобили с оккупированной территории", - сказал он.

По словам Кима, Николаевская область постоянно страдает от ракетных ударов. Оккупанты запугивают украинцев, чтобы требовать мира на условиях Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 10 июля вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий Херсонской области эвакуироваться всеми возможными способами. Это связано с тем, что украинская армия начинает контрнаступление.

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