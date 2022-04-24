На Востоке происходят самые интенсивные бои с врагом.

Международный комитет Красного креста (МККК) призывает оккупантов немедленно предоставить гумкоридор в Мариуполе для эвакуации гражданских лиц и раненых.

Об этом говорится в опубликованном на сайте организации письме.

"Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяч гражданских лиц и сотен раненых срочно необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", - сообщает организация.

МККК обращает внимание, что уже неоднократно просил россиян дать возможность безопасно вывезти мариупольцев с места боевых действий или привезти гуманитарную помощь. Однако предыдущие призывы РФ игнорировала.

На местах размещены команды работников для содействия проведению безопасного выхода, как только будет заключено такое соглашение и предоставлены гарантии безопасности.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар, в свою очередь, отметил, что враг сбрасывает по "Азовстали", где скрываются сотни гражданских, все, что есть.

"Сегодня Великий День, и даже несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пробует штурмовать. (...) И помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", - заявил он в новом обращении.

Как писал УНИАН, в Офисе президента предложили РФ провести спецраунд переговоров по Мариуполю. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что даже на Пасху российские войска бросают бомбы на "Азовсталь", где находятся люди.

Атака россиян на"Азовсталь"

21 апреля во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали", где находятся сотни гражданских и военных.

По мнению британских разведчиков, отказ Путина штурмовать "Азовсталь", вероятно, указывает на желание высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

Однако, по данным украинской разведки, Россия не окончательно отказалась от штурма мариупольского завода и готовится отправить туда росгвардейцев и сотрудников ФСБ.

Советник главы ОП Алексей Арестович, подытоживая 23 апреля, констатировал, что рашисты бьют по территории предприятия из всего, что можно: "Лупят по "Азовстали" вообще из всего, что только есть... Сказали, что "штурмовать мы не будем" ... и, по словам президента, сегодня стреляют с моря, с воздуха, с суши, танки, короче, все-все, из чего можно стрелять".

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