Михаил Подоляк отметил, что даже на Пасху российские войска бросают бомбы на "Азовсталь", где находятся люди

В Офисе президента предложили российской стороне провести специальный раунд переговоров для спасения защитников Мариуполя. Киев также призвал к введению пасхального перемирия в городе.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента и участник переговорной делегации Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что несмотря на то, что украинцы отмечают Пасху, российские войска атакуют "Азовсталь", где находятся как украинские военные, так и жители Мариуполя.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?", - говорится в сообщении.

В связи с этим Подоляк предложил российской стороне провести специальный раунд переговоров.

"Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три "мариупольских шага": объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем, немедленно дать гумкоридор для гражданских и согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - подытожил советник главы ОПУ.

Ситуация в Мариуполе

В последние дни оккупанты сосредоточились на атаках завода "Азовсталь", где находятся сотни гражданских и военных.

19 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты бьют бомбами по"Азовстали". По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, завод "Азовсталь"разбомблен и уничтожен практически полностью.

21 апреля во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский диктатор Владимир Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали".

22 апреля представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не окончательно отказалась от штурма завода "Азовсталь" и готовится отправить туда росгвардейцев и представителей Федеральной службы безопасности.

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