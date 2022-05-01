Оккупанты начали снова обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе, как только там завершилась эвакуация части украинцев.
Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, находящийся сейчас в Мариуполе, пишет "Суспильне".
По словам командира, россияне снова бьют по заводу из всех видов оружия.
До этого они два дня соблюдали режим прекращения огня.
Эвакуация из "Азовстали": что известно
Как сообщал УНИАН, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.
"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией других гражданских с территории завода", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, рассказали в Красном Кресте.
По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, операция по эвакуации гражданских людей с "Азовстали" продолжается.
Полк спецназначения Национальной гвардии "Азов" показал уникальные кадры операции по спасению людей в оккупированном россиянами Мариуполе.
На понедельник, 2 мая, запланирована эвакуация жителей, которые находятся не на "Азовстали", а в других районах города.