До этого оккупанты два дня соблюдали режим прекращения огня.

Оккупанты начали снова обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе, как только там завершилась эвакуация части украинцев.

Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега, находящийся сейчас в Мариуполе, пишет "Суспильне".

По словам командира, россияне снова бьют по заводу из всех видов оружия.

До этого они два дня соблюдали режим прекращения огня.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в укрытии предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией других гражданских с территории завода", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, рассказали в Красном Кресте.

По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, операция по эвакуации гражданских людей с "Азовстали" продолжается.

Полк спецназначения Национальной гвардии "Азов" показал уникальные кадры операции по спасению людей в оккупированном россиянами Мариуполе.

На понедельник, 2 мая, запланирована эвакуация жителей, которые находятся не на "Азовстали", а в других районах города.

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