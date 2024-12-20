Он утверждает, что на этот раз есть доказательства, поскольку в предыдущих случаях, когда был нанесен удар по северокорейским войскам, не было точно известно, какими именно ракетами он был осуществлен.

По важному объекту в Ростовской области РФ был нанесен удар с помощью французской ракеты SCALP дальностью до 300 км, которую выпустили с украинского самолета СУ-24. Об этом заявил французский военный эксперт и специалист по аэронавтике Ксавье Тительман, который изучил изображение обломков.

"Насколько мне известно, это первый случай, когда французская ракета такого типа была использована. У нас есть изображения, которые это подтверждают, и мы знаем один конкретный тип такой ракеты - это SCALP, дальностью 300 км, выпущенный из украинских истребителей Су-24", - рассказал аналитик Укринформу.

Он утверждает, что на этот раз есть доказательства, поскольку в предыдущих случаях, когда был нанесен удар по северокорейским войскам, не было точно известно, какими именно ракетами он был осуществлен.

Видео дня

"Тогда мы не знали точно, что именно это было, поскольку внешне британскую Storm Shadow и французскую Scalp очень трудно отличить", - сказал Тительман.

На этот раз эксперт исследовал видео обломков и идентифицировал надписи на них, добавив:

"300 километров - это максимум, который мы можем доставить в Украину, соблюдая международные нормы. Мы тщательно изучили карту, а также проверили изображения обломков. Это обломки, которые мы можем идентифицировать, на которых есть наклейки, характерные для французской техники".

По его мнению, этот удар символичен, потому что Ростов является важным городом для российского военного командования, откуда оно руководит всем украинским фронтом.

"Это, конечно, символично, потому что это главный город в регионе, который интенсивно защищается российской противовоздушной обороной", - добавил аналитик.

Удар по Ростовской области 19 декабря

В ночь на 19 декабря силы и средства Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины нанесли удар по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: