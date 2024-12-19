В Генштабе подтвердили атаку на завод нефтепродуктов в Ростовской области

В ночь на 19 декабря силы и средства Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины нанесли удар по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области. Используется для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ. Специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки достигает 7,5 млн тонн нефти в год", - отметили в сообщении.

По информации Генштаба, пожар произошел в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Больше деталей относительно последствий поражения пока неизвестно.

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