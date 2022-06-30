Уже с 1 сентября этого года в учебниках для школ РФ не упоминается Киевская Русь.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения на территорию Украины Россия начала активно переписывать историю.

Об этом заявил российский комментатор Кирилл Набутов в эфире своей авторской программы на YouTube-канале.

Набутов отметил, что в России из школьных учебников исключается любое упоминание Украины.

Уже с 1 сентября этого года в учебниках для школ РФ не упоминается Киевская Русь.

"В новом федеральном образовательном стандарте (ФГОС) по истории, то есть в законе для школ, написано, что теперь в учебниках не употребляется Киевская Русь, а употребляется государство Русь, которого сроду никогда не было. И не употребляется Украина, а употребляется Запорожская Сечь.

Если кто-нибудь из детей будет говорить эти слова, то гореть им в аду, потому что будут суровые ошибки... Боже мой, мы снова мордой об асфальт по переработке нашей истории. Это, конечно, очередной идиотизм", — отметил Набутов.

Переписывание истории:

5 мая 2022 года появилась информация о том, что из учебников РФ планируют убрать все упоминания о Киеве и Украине. Кроме того, в РФ могут оштрафовать за одежду цвета флага Украины.

Сотрудникам российских редакций грозит увольнение за любое проявление антивоенной позиции.

Говорить о какой-либо самостийности Украины как страны уже нельзя.

Также, планируется, что в следующем учебном году один из учебников выпустят без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия "откровенно намекает" на это.

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