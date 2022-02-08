Госпиталь предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, он обеспечивает оказание медицинской помощи на уровне бригады.

Сегодня Эстония передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Он предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, который обеспечивает оказание медицинской помощи на уровне бригады.

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"Все модули требуют 20 минут времени на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также для оборудования полевого госпиталя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония подписания договора дарения состоялась на военно-морской базе Сил обороны Эстонии при участии министра Кейл Лаанет, заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и посла ФРГ в Эстонии Кристине Хохман.

Украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного полевого госпиталя.

"Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в сфере военной медицины. Вместе с тем мы бы хотели, чтобы раненых было меньше, а потому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины в Агентства НАТО по поддержке и поставкам", - сказала Маляр.

В декабре прошлого года украинской делегации продемонстрировали современный мобильный госпиталь Role 2. Также тогда обсуждался вопрос профессиональной подготовки медперсонала ВСУ за рубежом для их последующей работы именно в таких мобильных госпиталях.

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