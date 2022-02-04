Сейчас ситуация на внешних границах страны спокойная.

Правительство Эстонии обсудило возможные последствия для страны в случае нападения России на Украину.

Об этом сообщает ERR.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что помимо союзнических отношений основой безопасности Эстонии является независимая обороноспособность и всесторонняя государственная оборона.

"Мы, как общество, должны быть готовыми к потоку политических беженцев, углублению энергетического кризиса, кибератакам, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям. У правительства есть план, как повысить безопасность и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере, и мы определили проблемные места, которые требуют дальнейших рассуждений и действий", – ответила Каллас.

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Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, в свою очередь, добавила, что страна готова помочь Украине и своим гражданам в случае различного развития событий.

В то же время министр обороны Калле Лаанет сказал, что Эстонию ждет насыщенный период военных учений: "В контексте военных учений главным событием станут учения Siil-2022".

Сейчас ситуация на внешних границах страны спокойная, но правительство готовится к любой ситуации.

Правительство Эстонии планирует обсуждать ситуацию с безопасностью каждые две недели.

По данным НАТО, Россия сосредоточила вокруг Украины более 100-тысячное войско.

РФ продолжает накапливать военных и технику и на территории Беларуси под предлогом российско-белорусских учений, которые продлятся до конца февраля.

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