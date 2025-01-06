Врагу пришлось задействовать частично резервы, которые готовились для штурма Покровска.

Точно имеем на этот год шанс остановить вражеское продвижение на фронте. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

По его словам, в начале года главным вызовом является организация эффективной обороны Покровска (Донецкая область), потому что с этим были проблемы. "Но и россияне пытаются решить ряд сопутствующих задач, надеясь, что сыграет хотя бы каком-то месте. Речь идет о Большой Новоселке, где россияне пытаются в районе населенного пункта Новый Комар снова перерезать логистику наших войск и занять этот рубеж обороны", - сказал он.

Жмайло отмечает, что оккупанты хотят вытеснить наши войска с Кураховского плацдарма. По его словам, героическая оборона наших подразделений по реке Сухие Ялы, где только недавно россияне смогли вклиниться, также существенно притормозила передвижение россиян в сторону Покровска.

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Эксперт отмечает, что надежды россиян в бездумных мясных штурмах с задействованием техники, которая неприспособлена к штурмовым действиям - мотоциклы, баги, гражданские автомобили потеснить наши войска из Торецка, Часового Яра не оправдались, поэтому они сейчас вынуждены просто разрушать плотным огнем наши позиции, поскольку не могут проломить нашу оборону.

По его словам, сложно на Купянско - Лиманском направлении, где россияне хотят расширить свой клин и непосредственно ликвидировать северную группировку, подойти к самому городу Купянску. Также враг не оставляет замыслов вытеснить окончательно наши силы из Волчанска (Харьковская область).

"Очень много ставок они сделали, но, к счастью, все такое темп наступления их уменьшается. Думаю, что пик мы пережили в ноябре, потому что теперь передвигаются на меньшем участке фронта и при этом задействуют больше сил. Много сил, которые готовились россиянами для Покровской операции, резервы для штурма города они вынуждены были применить раньше, потому что не могли держать темп чтобы проламывать наши позиции.

Как сообщал УНИАН, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что российские оккупанты хотят ослабить логистику Украины в районе Покровска, чтобы заставить Вооруженные силы выйти из города, однако вытеснить наших военных оттуда пока вряд ли возможно.

Враг отказался от прямого штурма города, но хочет обойти его со всех сторон.

Бои за Покровск начались еще в июле 2024 года.

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