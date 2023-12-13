Он подчеркнул, что очевидно, на фронте могут быть сложные ситуации.

Секретарь Совета национальной и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что наша страна не проиграет войну, развязанную Россией. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Войну мы точно не проигрываем, потому что на нашей стороне правда, на нашей стороне огромное количество стран, которые совместно с нами помогают нам бороться с этой мерзостью под названием Российская Федерация... Что касается появлений в средствах массовой информации тех или иных рекомендаций, я хочу обратить внимание, что это не новая история. Но вы не увидите ни одной подписи и ни одного официального представителя, который бы официально начинал об этом говорить", – добавил он.

Он также подчеркнул, что очевидно, на фронте могут быть сложные ситуации. Данилов заметил, что война – это очень сложная вещь, и та или иная позиция зависит от очень многих вещей.

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"Но имейте в виду, после каждой ночи наступает день и день начинается с того, что выходит солнышко. Наше солнышко обязательно выйдет. Нам не надо сейчас впадать в пессимизм. (...) Еще раз подчеркиваю: сложные ситуации бывают, главное, чтобы они не были фатальными. Ничего рокового на сегодняшний день нет", – резюмировал Алексей Данилов.

Война в Украине: важные новости

За сутки на передовой произошло почти 90 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, россияне атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Тем временем "Радио Свобода" опубликовало видео, на котором зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. На кадрах видно, как враг прикрывался военнопленными во время своего штурма.

Когда завязался бой, россияне начали отступать, и выстрелили в одного безоружных людей. На следующем кадре было видно неподвижное тело. Сейчас судьба украинского защитника неизвестна.

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