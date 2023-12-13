На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников.

За текущие сутки произошло почти 90 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками на фронте. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 89 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе Синьковки, и еще 2 атаки в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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Также, на Лиманском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 2 атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, спорное, Верхнекаменское Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении силы обороны отразили 6 атак противника в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

При этом, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 25 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 20 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Марьинка, Перемога, Новомихайловка, Прасковеевка, Константиновка.

В то же время, на шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Старомайорское, Равнополь Донецкой области.

Вместе с тем, на Запорожском направлении силы обороны отбили 6 атак противника в районах Работиного и западнее ивового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Новодмитровка, Александровка и областной центр Херсонской области, в Николаевской области - Очаков.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - отмечается в сводке.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, российские захватчики сделали информационный вброс о якобы захвате Марьинки в Донецкой области, но оборона города продолжается.

На Таврическом направлении силы обороны ликвидировали 401 российского оккупанта и 28 единиц военной техники противника. Враг за прошедшие сутки совершил 658 артобстрелов.

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