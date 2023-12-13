По словам Крыжановского, около 70% военных в Силах обороны – врачи, архитекторы, водители или люди из других профессий.

Украина находится в точке катастрофы, война не закончится через две-три недели. Сейчас воевать – это обязанность каждого мужчины. Такое заявление сделал командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж", подполковник Михаил Крыжановский.

"Относительно общества, где мы находимся? Мы находимся в катастрофе, в точке катастрофы, пожалуй, если правильно сказать. И пока наше общество полностью не станет сознательным и не посмотрит на реальное положение дел, что война сама по себе является катастрофой, что это всегда смерть, уничтожение домов, уничтожение семей, всех ценностей, которые здесь были сравнительно недавно еще мирными", – сказал Крыжановский в эфире Radio NV.

Он прогнозирует, ситуация будет только ухудшаться. И считать, что "кто-то имеет какое-то право или кто-то был не создан для этой войны", по его словам, ошибочно.

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Крыжановский отметил, что большинство военных в Силах обороны, которые сейчас защищают Украину, не являются профессиональными военными. Большинство пришли добровольно или были призваны.

"Процентов 70 – врачи, архитекторы, водители, люди еще каких-то других профессий. Они пришли добровольно или их призвали, их подготовили, они прошли соответствующую подготовку и начинают становиться военными, то есть воевать. Это обязанность каждого мужчины нашей страны. И если мы не будем пополняться живой силой, непосредственно пехотой, то ничего хорошего в перспективе нас ждать не может. Вот такая ситуация", – подчеркнул он.

Военный добавил, что общество должно понимать, что "человеческий ресурс, который находится на фронте, не вечен". И как бы не хотелось верить, что война закончится через две-три недели, "этого не будет однозначно".

"Противник в человеческом ресурсе превосходит нас в три-четыре раза, по сравнению с демографическими данными РФ и нашими, если их там 100 с лишним миллионов, то нас – 30 с лишним. Соответственно, человеческого ресурса у них очень много", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

В ближайшее время в Украине заработают изменения в процессе мобилизации. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, предложения по этому вопросу будут рассмотрены на заседании Ставки.

Ранее в Комитете ВР по нацбезопасности рассказали о трех основных проблемах в мобилизации в Украине. Так, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская отметила, что одной из них является мобилизация по принципу количества, а не качества.

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