Агентурные сети и подставные фирмы пытаются покупать информацию двойного назначения - вроде бы в совершенно не военных целях.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что есть "конкретная информация" в вопросе покупки Россией у Соединенных Штатов Америки спутниковых снимков для нанесения ударов по Украине.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что Россия могла покупать у американских компаний спутниковые снимки объектов в Украине, по которым потом наносить ракетные удары.

"Есть конкретная информация. Сейчас мы не будем ее обнародовать. Конечно, враг не оставляет попыток различными способами компенсировать недостаток информации, которую может получать через, в частности космическую разведку. Также другие современные средства, которые позволяют получать больше информации", - отметил Юсов.

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Так, подчеркнул он, агентурные сети и подставные фирмы работают. Они пытаются покупать, в большинстве случаев, часто информацию двойного назначения - вроде бы в совершенно не военных целях.

"У врага для этого работают большие ресурсы задействованы. И это требует серьезного реагирования и со стороны Украины, и конечно, со стороны наших партнеров. И такая работа ведется", - сказал представитель ГУР.

На вопрос, как можно помешать таким процессам, продаже снимков, Юсов отметил, что речь может идти, в частности, об усилении санкционной политики и постоянном обмене информацией с партнерами Украины.

"Очень часто обход санкций происходит в нестандартные способы, о которых не всегда можно было бы догадаться даже тем фирмам, которых задействуют в этих делах. Поэтому это постоянная работа. В Украине работает соответствующая комиссия по санкционной политике, и Офис президента нам этим чрезвычайно активно работает", - отметил представитель разведки.

Кроме того, на вопрос о средствах, которые являются сейчас самыми доступными для россиян в контексте сбора ими информации, которая бы помогала им корректировать удары, Юсов напомнил, что периодически разоблачаются корректировщики и информаторы, которые помогают захватчикам.

"Враг пытается применять все новые и новые методы. И каналы коммуникации. Определенные соцсети, определенные цифровые платформы, сервисы остаются актуальными каналами коммуникации, через которые идет выход на наших граждан, сбор данных, передача данных. И если говорить о таких широко распространенных, то да, платформа "Телеграмм" врагом активно используется. Не только для распространения фейков и различных нарративов российской пропаганды, но и для сбора данных и такой информации", - сказал он.

В то же время, добавил представитель ГУР, в "Телеграме" работает и "огромное количество патриотического сообщества и людей, которые ведут активную борьбу в медиа-направлении с врагом также".

Россия покупает спутниковые снимки Украины - что известно

Ранее американский журнал The Atlantic писал, что Россия может наносить дальние удары крылатыми ракетами, вероятнее всего, с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями.

Спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель прилетает ракета. Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, возможно, для проверки степени ущерба.

В Министерстве обороны Украины подозревают, что Россия покупает спутниковые снимки у США через сторонние компании, и что эти изображения "могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины". Речь идет о двух крупнейших в США компаниях, которые занимаются коммерческой спутниковой съемкой, а именно Maxar и Planet.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов отметил, что россияне могли покупать спутниковые снимки Украины у американских компаний. Эти снимки использовались для нанесения ударов по украинским городам.

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