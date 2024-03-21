Глава ГУР отметил, что все страны покупают спутниковые снимки.

Россияне могли покупать спутниковые снимки Украины у американских компаний. Эти снимки использовались для нанесения ударов по украинским городам.

"Все страны покупают, и мы в том числе. Это чисто коммерческая услуга. Они и раньше использовали коммерческие снимки", - отметил в комментарии Общественному глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Американский журнал The Atlantic писал, что Россия может наносить дальние удары крылатыми ракетами, скорее всего, с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями.

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Отмечается, что спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель прилетает ракета. Иногда после этого другой спутник делает дополнительные изображения, возможно, для проверки степени ущерба.

В Украине же утверждают, что следят за пролетами спутников России, и до недавнего времени предполагали, что сателлиты союзников не будут доступны для выгоды России.

В Минобороны Украины подозревают, что Россия покупает спутниковые снимки в США через сторонние компании, и что эти изображения "могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины". Речь идет о двух крупнейших компаний в США, занимающихся коммерческой спутниковой съемкой, а именноо Maxar и Planet.

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