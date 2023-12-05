Оккупационные власти не комментировали происходящее.

В ночь на вторник, 5 декабря, в оккупированном Крыму прозвучали громкие взрывы. Об этом пишет российский Telegram-канал SHOT.

Жители Керчи сообщили, что насчитали как минимум девять взрывов в районе Аршинцево и посёлка Войково. "По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны", - пишут они.

В 2:25 в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщили, что движение транспорта временно перекрыли.

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"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - призвали водителей.

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Обновлено в 03:36: В районе Керченского моста нет света, как и в некоторых районах города, сообщает "Крымский ветер".

Обновлено в 03:28: Жители Феодосии пишут в сети, что также слышат в городе взрывы.

Новости оккупированного Крыма

Напомним, чтоо ранее полуостров пострадал от сильнейшего шторма. После непогоды сообщалось о повреждении Крымского моста и защитных сооружений вокруг него.

В украинской разведке сообщили, что оккупанты планируют починить его за две недели, опасаясь атак со стороны Украины. "Понятно, что Украина ждать также не будет", - отметили в ГУР.

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