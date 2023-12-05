Минобороны РФ заявляет, что якобы все беспилотники были сбиты.

Утром 5 декабря оккупированный Крым атаковало рекордное число беспилотников с конца лета - более 40 штук. Об этом заявило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

"Позже в Минобороны РФ сообщили, что их силы ПВО уничтожили еще 4 украинских БпЛа и два перехватили над акваторией Азовского моря.

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В то же время крымские и российские телеграм-каналы сообщают, что в Керчи, Феодосии и Старом Крыму ночью были слышны взрывы. В частности, сообщалось о более полутора десятков взрывов в Керчи и нескольких мощных взрывах в Феодосии.

По данным тг-канала "База", беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Крыму.

Сообщается, что попытка атаки произошла сегодня около 5 утра.

"В сторону нефтебазы "Морской Нефтяной терминал" летело два беспилотника самолетного типа. Их сбили силами МО РФ. Первый БПЛА детонировал в воздухе — на территорию нефтебазы упали только осколки, второй упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

А тг-канал "Крымский ветер" пишет, что в Керчи пострадал судостроительный завод "Залив" имени Б.Е. Бутомы, который уже попадал под атаку ВСУ.

Из-за атаки оккупанты перекрывали Крымский мост более чем на 4 часа.

Движение было остановлено в 3.25, восстановлено – в 7.37. Как сообщают росСМИ, на данный момент это является одним из самых длительных с момента первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

Атаки ВСУ на Крым

10 ноября в результате ночной операции были поражены два десантных катера Черноморского флота РФ.

Ранее сообщалось о попадании в ракетоноситель РФ, который стоял на судостроительном заводе в оккупированной Керчи. Корабль российского флота "Аскольд" был поражен крылатой ракетой SCALP-EG.

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