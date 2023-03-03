Он подчеркнул, что западным партнерам Украины следует готовить планы на долгий период из-за того, что страна-агрессор остается "под боком".

Европейский Союз будет помогать сдерживать российскую агрессию после вступления Украины в это объединение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове.

По словам Левитса, Литва поддерживает мирный план президента Украины, который состоит из десяти шагов.

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"Мирная формула - это то, что позволит создать долговременный мир, который основывается на нормах международного права и предусматривает полную территориальную целостность Украины в пределах границ 1991 года. Без этого мир не будет долговременным, а нам нужен долговременный мир", - сказал он.

Он подчеркнул, что западным партнерам Украины следует готовить планы на долгий период из-за того, что страна-агрессор остается "под боком".

"Когда Украина войдет в состав европейской семьи, мы также будем помогать сдерживать Россию от дальнейших агрессий", – сказал президент Латвии.

Также Левитс отметил, что после войны Украина обязательно должна стать страной-членом НАТО, она будет иметь одну из самых опытных и потенциальных армий в мире.

Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. Уже 23 июня Украина получила статус кандидата на членство.

2 февраля 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс, который Украина демонстрирует в выполнении рекомендаций. Весной планируют представить устную оценку по выполнению Украиной семи требований, а осенью - будет большой письменный отчет.

Литовский политик, член Европейского парламента Андрюс Кубилюс считает, что если переговоры начнутся в этом году, то уже в 2029 году Украина вполне реально может стать членом Евросоюза.

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