Он замечает, что главные усилия Украины в борьбе с Россией будут направлены на убеждение западных партнеров в необходимости срочного нефтяного эмбарго и передачи Украине тяжелого оружия.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак замечает, что экономический крах России в быстрой перспективе - это нефтяное эмбарго.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Все сегодня должны понимать, что наши главные усилия в борьбе с Россией будут направлены на убеждение западных партнеров в необходимости срочного нефтяного эмбарго и передачи Украине тяжелого оружия, включительно с системами ПВО, самолетами и артиллерией. Экономический крах России в быстрой перспективе - это нефтяное эмбарго", - подчеркнул Ермак.

Так, добавил он, западные партнеры "не на словах должны доказать, что они в этом заинтересованы так же, как и в нашей победе".

Напомним, Ермак рассказал чего Украина ожидает от переговоров с Россией. По его словам, украинская делегация работает круглосуточно, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.

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