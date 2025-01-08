Чем больше аэродром "Энгельс" будет нейтрализован, тем сложнее россиянам будет работать, заявил Петр Лакийчук.

Военный аэродром "Энгельс-2" является одним из ключевых в войне против Украины, именно поэтому его нейтрализация Силами обороны является важной. Такое мнение высказал руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Петр Лакийчук в эфире "Суспільного".

"Энгельс" - один из ключевых в войне против Украины. Это ключевой аэродром стратегической авиации, стратегических бомбардировщиков России, которые они применяют против Украины. Вообще у них три аэродрома таких. "Энгельс" - это западная часть, и зона ответственности - Европа. На Дальнем Востоке - населенный пункт Украинка, и это тихоокеанская зона. И Усть-Луга - это зона северного флота", - заявил он.

По его словам, после первых ударов по аэродрому "Энгельс" украинскими средствами поражения в 2022 и 2023 годах значительную часть самолетов россияне перебазировали на Кольский полуостров. Но, как отметил Лакийчук, для того, чтобы нанести удар, самолеты должны перелететь на "Энгельс" и там дозаправиться и получить боекомплекты.

"В "Энгельсе" была большая база Росрезерва, на которой хранились и продолжают храниться топливо для стратегической авиации и компоненты ракетного топлива. Сейчас они горят... "Энгельс" остается ключевой единицей. У них просто нет замены, равноценного военного аэродрома для стратегической авиации, где они бы совершали промежуточные посадки. Чем больше "Энгельс" будет нейтрализован, тем сложнее им будет работать. Вряд ли они смогут найти ему равноценную замену", - добавил он.

Удары по России - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 8 января Силы обороны атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области. В частности, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар.

Эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага. В Генштабе ВСУ заявили, что задача выполнена подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

До этого 4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров и атаковали крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Один из дронов попал в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва.

Вас также могут заинтересовать новости: