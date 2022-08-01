Судно Razoni, загруженное более 26 тыс. тонн кукурузы, движется в направлении порта Стамбула.

Первое судно, которое вышло из Одессы с украинским продовольствием, является тестовым для проверки коридора.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 1 августа, из порта Одессы в море вышел первый сухогруз. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное более 26 тыс. тонн кукурузы, движется в направлении порта Стамбула, Турция. Этот выход судна является первым и тестовым для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

Как сообщал УНИАН, утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. т кукурузы.

Как известно, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной.

По состоянию на 15 июня Украине необходимо было вывезти на экспорт около 20 млн тонн зерна старого урожая.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

По информации CNN Turk, первое судно с украинским зерном должно прибыть в территориальные воды Турции в среду, 3 августа.