Эксперты напомнили, что Россия в течение первых шести месяцев конфликта выпустила более 3000 крылатых ракет против Украины, но так и не сумела сломить украинцев.

То, что Россия надеется изменить ход войны с помощью иранских дронов свидетельствует лишь о том, что российская стратегия войны против Украины провалилась.

Такое мнение высказали исследователи корпорации RAND, передает Голос Америки.

Неудачи на поле боя заставляют россиян надеяться на "чудо-оружие", но надежды их тщетны, подчеркнули исследователи. Использование россиянами иранских дронов не принесет им победу и не заставит украинцев сдаться, отметили исследователи Рафаэль Коэн, который является директором программы стратегии и доктрины в Проекте с воздушных сил и Джан Джентиле, который является заместителем директора отдела военных исследований RAND.

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Они привели пример, что в годы Второй мировой войны проигрывавшая Германия в отчаянии надеялась на Wunderwaffen, которые должны были переломить ход войны, и неслучайно этим "чудо-оружием" были первые крылатые и баллистические ракеты, которые были, по большей части "оружием террора".

"Начиная с середины июня 1944 года, Германия выпустила шквал с примерно 6725 крылатых ракет Фау-1 и 1400 баллистических ракет Фау-2, многие из которых были нацелены на Лондон, пытаясь сломить боевой дух Британии. Кампания привела к десяткам тысяч британских потерь, но в конечном итоге оказалась неэффективной. Британия продолжала сражаться", – напомнили военные эксперты.

Исторически бомбардировка мирных жителей редко срабатывает, отметили исследователи военного дела. Российские атаки на украинскую инфраструктуру, несомненно, причинят страдания гражданскому населению, которому с приходом холодов приходится справляться с отключением электроэнергии и отопления, но иранские беспилотники ни уничтожат желание украинцев воевать, ни помешают поражению России. Наоборот, такие бомбардировки вызывают возмущение населения и укрепляют позиции против уступок, о чем свидетельствуют и результаты последних опросов.

Эксперты напомнили, что Россия в течение первых шести месяцев конфликта выпустила более 3000 крылатых ракет против Украины, но так и не сумела сломить украинцев. Напротив, отметили исследователи, "сегодня Украина является, пожалуй, более грозным врагом". А благодаря военной помощи Запада и трофейной российской технике еще и лучше оснащенным, чем в начале конфликта.

Коэн и Джантиле высказали мнение, что дронов не хватает. Они отметили, что по оценкам Украины, Россия хочет купить у Ирана около 2400 беспилотников, но неизвестно, сможет ли Тегеран выполнить заказ. Кроме этого, дроны являются достаточно легкой мишенью для зенитного или ракетного оружия, и как говорят украинцы, они сбили около 70% из более 300 беспилотников иранского производства, которые Россия применила.

Так что никакое "чудо-оружие" не спасет страну от неудачной стратегии, об этом узнали немцы во время Второй мировой, этот урок придется выучить и россиянам. И если поддержка сохранится, украинцы, похоже, одержат победу, отметили исследователи из RAND.

Иранские дроны против Украины

Россия уже выпустила по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было сбито.

О продаже БПЛА России стало известно еще в августе. Иранские власти отвергли обвинения, даже после того, как российская армия начала атаковать украинские города этими дронами.

В октябре появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. дронов-камикадзе.

В начале ноября в министерстве иностранных дел Ирана сказали, что таки поставили дроны-камикадзе в Россию, но якобы еще до 24 февраля.

Кроме этого, по сообщению Reuters, Иран согласился передать России ракеты "земля-земля" и беспилотники.

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