По его словам, иранское общество и часть правящих элит негативно относится к поставкам оружия РФ, что может привести к внутреннему расколу в Иране.

Иран начинает понимать, что зря связался с Россией, и пытается отступить. Именно поэтому секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетил Тегеран.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов заявил в эфире "Эспрессо", что решение иранцев скоро станет известно.

"Одна из версий визита Патрушева в Иран заключается в том, что Тегеран начинает понимать ту передрягу, в которую он попал, и пробует сделать шаг назад. А Патрушев приезжал переломить ситуацию и вернуть ее к тому состоянию, чтобы иранцы поставляли ракеты. Мы очень скоро будем знать, какой поставкой ограничился Иран и на самом ли деле передадут ракеты средней дальности на 300 и 700 км", - отметил Данилов.

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Он также прокомментировал сообщение британского телеканала новостей Sky News о том, что в Иране отдельные люди и предприятия продают РФ свои ударные БПЛА стоимостью $20 тысяч за штуку за $1 млн. По мнению эксперта, такое соглашение глобального ничего не изменит, а лишь подарит конкретным людям $140 миллионов наличными. Данилов добавил, что Россия будет готова платить и по $2 млн за что угодно, лишь бы продолжать получать оружие.

"Но есть некоторые сигналы уже показывающие неоднозначное отношение иранских политических элит к продолжению военного сотрудничества с Россией. Поэтому, если начнется раскол элит, то это повлияет на внешнюю активность Ирана, в первую очередь на сотрудничество с Россией. Надо отметить, что иранское общество и значительная часть властных элит очень негативно относится к поставкам оружия России для войны против Украины. Абсолютное большинство иранцев на стороне Украины, которую они считают жертвой несправедливой имперской войны. И это является одной из причин тех сигналов, что среди элит Ирана начинают задумываться правильно ли они делают. Если произойдет раскол элит и появится политическое представительство у протестных сил, то тогда протест действительно может превратиться в успешную революцию", - подытожил заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Роль Ирана в войне против Украины

Иран поставляет дроны-камикадзе для российской армии, которыми оккупанты бьют по городам на энергетической инфраструктуре Украины.

Позже стало известно, что Тегеран хочет передать РФ баллистические ракеты, которые достают цели на расстоянии 300 и 700 километров.

Военный эксперт Роман Свитан говорил о 100-200 иранских ракет. По его оценке, ОПК Ирана гораздо слабее российского, поэтому не стоит ждать крупной поставки.

9 ноября Патрушев прилетел в Тегеран для переговоров с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана.

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