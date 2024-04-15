По его словам, сейчас для них является вариантом только усиление группировки, которая находится уже по существующей линии фронта.

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан уверен, что сейчас ресурса, войск, сил для того, что оккупировать Харьков у россиян нет.

"Для того, чтобы такие ресурсы появились, им нужно создать новую группировку и значительно больше чем та, которой они пробовали зайти в Харьков в 2022 году. Тогда речь шла об 11-13 тыс. человек, но это были кадровые войска и хорошо укомплектованные. Это были их полноценные, автономные, боевые подразделения, батальонно-тактические группы, которые способны действовать самостоятельно. Сейчас у них такого ресурса нет. Поэтому им нужно накопиться в количестве, и потом укомплектовать оружием, техникой, офицерским составом, включая генеральский состав. Этот процесс не останется незамеченным для нашей разведки", - сказал Кузан изданию Фокус.

Поэтому по его словам, сейчас для них является вариантом только усиление группировки, которая находится уже по существующей линии фронта.

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"Потому что пока они не выполнили свою главную задачу, которая была им поставлена еще осенью прошлого года. То есть прорыв нашей линии фронта и выход к административным границам Донецкой и Луганской областей. Это их промежуточная задача, к которой они еще даже не приблизились. Потому что они не смогли прорваться и мы видим, что в последнее время, что они делают? Они бросают больше техники и осуществляют попытки прорыва нашего фронта", - заявил Кузан.

Итак, по его словам, россияне не накапливают какие-то силы, не готовят позиции где-то на Харьковском направлении, а наоборот пробуют как-то активизироваться.

"Они пробуют выйти на более благоприятные рубежи для того, чтобы уже с них осуществить полноценную наступательную кампанию, как сказал президент в начале лета. Сейчас у них нет силы, чтобы выйти к границам Донецкой и Луганской областей. Сейчас мы говорим исключительно о линии фронта. Это, например, на Бахмутском направлении. Господствующая высота - это Часов Яр. Вот почему они пробуют именно там наступать, потому что это господствующая высота, это фактически последняя высота так называемого Донецкого кряжа откуда просматривается вся территория", - рассказал Кузан.

Он отметил, что содержание Бахмута не имеет значения без удержания именно Часового Яра, потому что именно Часов Яр находится на высоте.

"И при наличии достаточной артиллерии можно держать под огневым контролем всю низменность, включая Бахмут", - отметил Кузан.

Кузан отметил, что выход к Купянску, к Купянску-Узловому, к реке Оскол, Оскольскому водохранилищу - это то, что дает россиянам возможность контролировать железную дорогу, контролировать подъездные пути и это будут достаточные рубежи для того, чтобы потом с более выгодных позиций начинать такое широкомасштабное наступление.

"Опять же Лиманское направление, например Серебрянское лесничество - это то, за что идут бои. Угледар им стоит как кость в горле. То есть они хотят выйти на Курахово, и таким образом срезать линию фронта, вот это наше вклинивание, чтобы отодвинуть нас от путей сообщения Донецк-Волноваха", - считает аналитик.

Война в Украине - новости с фронта

За сутки зафиксировано 54 боевых столкновения по линии фронта, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Россиянам с 7 октября поставили цель любой ценой выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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