По мнению Петра Черника, РФ могут увеличить численность войск до 250 тысяч к осени.

Россиянам с 7 октября поставили цель любой ценой выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, заявил в эфире телемарафона военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Помним, тогда Авдеевка была ключевой точкой, теперь это Часов Яр. Но Авдеевку брали 14 лет, битва за Бахмут длилась более 10 месяцев. Часов Яр уже превращен в довольно серьезную крепость, там также немало бетонированных застроек. Для противника это не будет легкой прогулкой", - сказал Черник.

Эксперт также отметил, что РФ готова не считаться с потерями для реализации задач.

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"До 30 тысяч человек в месяц они могут замещать. Кроме того, объявили создание 14 новых дивизий, 16 новых механизированных бригад и две общевойсковые армии. До осени в пределах 200-250 тысяч личного состава они могут нарастить. Но я не разделяю мнение, что они это сделают до 1 июня", - пояснил эксперт.

Кроме того, Петр Черник прокомментировал наступление РФ в районе населенного пункта Работино, которое Силы обороны освободили летом прошлого года.

"Я бы не сказал, что они сейчас имеют потенциал для настоящего большого давления. В их понимании этот Запорожский плацдарм - это неестественное пятно в сплошной линии их наступления. Они будут пытаться его выравнивать. Но если выставлять приоритеты, то все же админграницы Донецкой и Луганской областей для них важнее", - отметил эксперт.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации DeepState, армия РФ продвигается в районе Часового Яра Донецкой области. Кроме того, продолжаются бои и в районе Бердичев, Старомайорского и Красногоровки.

О сложной ситуации в Часовом Яру рассказал и военный Олесь Маляревич. По его словам, соотношение по артиллерии между оккупантами и ВСУ - около 1 к 6. По дронам - 1 к 2.

Кроме того, накануне стало известно, что Россия создала новую группировку войск. Она уже выполняет боевые задачи на одном из оперативных направлений.

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