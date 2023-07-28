По словам военно-политического обозревателя Олександра Коваленко, часть войск на этом направлении внезапно утратила боеспособность, а другая - морально не справилась.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко раскрыл "туман войны" в районе села Старомайорское (Донецкая область), которое, как подтвердил Генштаб утром 28 июля, удалось освободить ВСУ.

По словам Коваленко, в этом районе Шахтерского направления фронта действовали 127-ая мотострелковая дивизия и 60-я отдельная механизированная бригада. Первую командование РФ забрало из "комфортных" окопов: "А у 60 ОМСБр случился очень жёсткий дезморал", - отметил он в Telegarm.

Как итог, под методичным огневым воздействием украинской артиллерии район Старомайорское удалось деоккупировать. Так как свои фланги (в районе Приютного), где действовали 71 МСП и 247 ДШП - Россия также плохо "закрыла".

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Вместе с тем, преждевременно прогнозировать, что ВСУ легко и быстро зайдут в Урожайное, а за ним в Заветное Желание и Старомлиновку (другие временно оккупированные районы Донецкой области).

"Думаю, так можно будет говорить не только после того как будут выравнены фланги, но и после того, как очень важная высота в Керменчике будет наша", - указал он.

Однако "тенденция" к победам есть - оккупанты с июня не могут задержаться ни на одной из позиций на юге Украине, заявил Коваленко.

"Оккупанты с июня не смогли удержать в коротко-срочной перспективе ни одной позиции и ни одного населённого пункта на Юге. Это все говорит о том, что несмотря на их не имеющую аналогов в истории (и это не сарказм) оборону и минирование, остановить СОУ они не могут", - резюмировал военно-политический обозреватель.

ВСУ объявили, что освободили в Старомайорское

Напомним, положительные новости о наступательных действиях ВСУ в Донецкой области наша армия сообщила 27 июля. Уже утром 28 июля информацию о том, что эта территория Шахтерского направления деоккупирована, подтвердил Генштаб.

После этого появились первые кадры о том, как наши защитники сражались за Старомайорское. Победное видео показала 35-я отдельная бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которая выбивала оттуда оккупантов.

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