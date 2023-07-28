На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях, и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области", - отметили в Генштабе.

От вражеских артиллерийских обстрелов на этом направлении пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. В районах Равнополя и Макаровки Донецкой области оккупанты предприняли неудачную попытку вернуть утраченные позиции.

"На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе надежды и нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области", - отметили в Генштабе и добавили, что артиллерийским обстрелам на этом направлении подверглись шесть населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка; на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись еще пять населенных пунктов Харьковщины.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики сосредотачивают свои основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Они нанесли авиационный удар в районе Новоберислава Херсонской области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Авиация ВСУ мощно ударила по позициям РФ за прошедшие сутки

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 28 июля, Генштаб ВСУ отметил, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, склад горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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