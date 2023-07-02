Российские элиты уже думают о перераспределении власти, отметил Андрей Пионтковский.

Президент РФ Владимир Путин больше не способен отдавать приказов о применении ядерного оружия вследствие потери значительной части власти.

Как рассказал политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо, западные спецслужбы прослушивали разговоры российского эстаблишмента и поняли, что власть Путина подорвана.

"Использование ядерного оружия требует огромной концентрации власти в руках первого лица, он не может теперь приказать никому, не только по ядерному оружию, но и по другим сценариям экологической катастрофы, взрыв атомной электростанции Запорожья, титанового завода или там обсуждалась возможность подрыва собственной Курской АЭС, чтобы изменить повестку дня. Все эти варианты уже исключены - это важнейший результат потери значительной части власти", - сказал Пионтковский.

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Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "абсолютно" ослабленный недолгим мятежом в минувшие выходные. На очередной вопрос, слабее ли Путин сегодня, чем на прошлой неделе, Байден ответил: "Я знаю, что да".

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался от предположений о том, как долго Владимир Путин будет оставаться у власти после попытки мятежа в России в минувшие выходные.

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